За десять месяцев 2025 года в Екатеринбурге ликвидировали почти 700 свалок

В Екатеринбурге убрали 700 свалок мусора общим весом 2,3 тысячи тонн.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге с начала 2025 года по ноябрь было ликвидировано почти 700 свалок мусора общим весом 2,3 тысячи тонн. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города.

— С начала года по ноябрь ликвидировано почти 700 свалок общим весом 2,3 тысячи тонн. В 2024 году удалось избавиться от 809 гор отходов — на полигоне оказалось 4,5 тысячи тонн, — подчеркнули в администрации уральской столицы.

Для выявления нарушителей, устраивающих несанкционированные скопления отходов, Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области закупило 100 фотоловушек. Оборудование устанавливается специалистами районных администраций в местах, где проблема стоит наиболее остро.

В настоящее время штраф за складирование мусора в неположенном месте для составляет пять тысяч рублей.