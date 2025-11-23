В Алексеевском районе Волгоградской области обновили важную дорогу

В Алексеевском районе Волгоградской области завершилась реконструкция участка межмуниципальной дороги, которая связывает хутор Рябовский с соседними населенными пунктами и Ростовской областью. Обновление трассы сделало проезд по ней более комфортным и безопасным, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию.