В Алексеевском районе Волгоградской области обновили важную дорогу

В Алексеевском районе Волгоградской области завершилась реконструкция участка межмуниципальной дороги, которая связывает хутор Рябовский с соседними населенными пунктами и Ростовской областью. Обновление трассы сделало проезд по ней более комфортным и безопасным, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию.
Специалисты полностью перестроили отрезок дороги длиной около полукилометра. Под дорожным полотном проложили современную водопропускную трубу, чтобы исключить размытие трассы. Сверху уложили новое асфальтобетонное покрытие, нанесли четкую разметку, установили знаки и сигнальные столбики.
Особое внимание уделили безопасности пешеходов: для них вдоль дороги обустроили удобные тротуары и установили барьерные ограждения.
Ремонт дорог в регионе ведется планомерно в рамках задач, поставленных губернатором Андреем Бочаровым. С 2014 года в Волгоградской области уже построено и отремонтировано 4,8 тыс. км трасс. В 2025 году работы охватят еще 387 км дорожной сети.