Мурал инженеру Владимиру Шухову появился в Нижнем Новгороде

Он находится на улице Керченской, дом 26.

Источник: Телеграм-канал Глеба Никитина

В Нижнем Новгороде появился уникальный мурал, посвященный инженеру Владимиру Шухову. Его можно найти на доме № 26 по улице Керченской. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

Владимир Шухов — выдающийся русский и советский инженер, архитектор и изобретатель. Его имя тесно связано с Нижним Новгородом. Именно здесь в 1896 году на Всероссийской промышленной выставке он представил свои инновационные гиперболоидные конструкции, которые принесли ему мировую известность. Как отметил губернатор, великий инженер вдохновляет поколения на новые открытия и выбор.

— В этом произведении стрит-арта не только судьба гениального изобретателя, его история, но и дух инноваций, инженерных решений, которые навсегда изменили наш мир, — рассказал глава региона.

Уникальный стрит-арт создан при поддержке Правительства Нижегородской области, ГТЛК и Российского военно-исторического общества.

Ранее в Нижнем Новгороде появился новый масштабный мурал с изображением спортивного комментатора Дмитрия Губерниева. Он также расположен на доме № 20 по улице Керченской, в непосредственной близости от главного стадиона города.