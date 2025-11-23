Мурал инженеру Владимиру Шухову появился в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде появился уникальный мурал, посвященный инженеру Владимиру Шухову. Его можно найти на доме № 26 по улице Керченской. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале.
Владимир Шухов — выдающийся русский и советский инженер, архитектор и изобретатель. Его имя тесно связано с Нижним Новгородом. Именно здесь в 1896 году на Всероссийской промышленной выставке он представил свои инновационные гиперболоидные конструкции, которые принесли ему мировую известность. Как отметил губернатор, великий инженер вдохновляет поколения на новые открытия и выбор.
— В этом произведении стрит-арта не только судьба гениального изобретателя, его история, но и дух инноваций, инженерных решений, которые навсегда изменили наш мир, — рассказал глава региона.
Уникальный стрит-арт создан при поддержке Правительства Нижегородской области, ГТЛК и Российского военно-исторического общества.
