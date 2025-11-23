Мурал инженеру Владимиру Шухову появился в Нижнем Новгороде

Владимир Шухов — выдающийся русский и советский инженер, архитектор и изобретатель. Его имя тесно связано с Нижним Новгородом. Именно здесь в 1896 году на Всероссийской промышленной выставке он представил свои инновационные гиперболоидные конструкции, которые принесли ему мировую известность. Как отметил губернатор, великий инженер вдохновляет поколения на новые открытия и выбор.