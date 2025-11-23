Белорусский врач назвала полезные и вредные продукты для печени

В эфире «СБТВ» врач общей практики, завотделением общей врачебной практики 19-й Центральной районной поликлиники Минска Елена Залесская назвала полезные продукты для печени.
По словам специалиста, со знаком «плюс» идут овощи и листовые салаты.
«Их можно даже не учитывать при подсчете калорий», — добавила Залесская.
В списке полезных продуктов — нежирные мясо и рыба, жиры из авокадо или орехов. Растительные масла также нужны в рационе, но в небольшом количестве. Для перекуса хороша молочка с низкой жирностью, но с высоким содержанием белка. Из прочего — расторопша, артишок и псиллиум.
Также белорусский врач напомнила про три основных приема пищи в день и пару перекусов, которые не должны влиять на резкий подъем сахара в крови. Елена Залесская уточнила, что для печени интервальное голодание полезным не будет.
Со знаком «минус», по словам врача, точно идет алкоголь:
— Раньше существовали безопасные нормы его потребления. Сейчас они пересматриваются. Считается, что любая дозировка для любого человека может оказывать токсическое воздействие на печень.
Что касается влияния на данный орган жирной пищи, то определенное ее количество организму необходимо. А если имеют место нарушения метаболизма, то большую опасность для печени представляют не жиры, а углеводы:
— Дело в том, что в дальнейшем наш организм из этих углеводов будет синтезировать тот жир, который будет откладываться в печени. Надо стараться следить за тем, какие углеводы более полезны.
