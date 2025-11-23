Ричмонд
«Активные осадки наблюдаются в Брестской области, менее интенсивные — в Минске». Белгидромет предупредил про южный циклон со снегом, который набирает обороты в Беларуси

Белгидромет: южный циклон со снегом набирает обороты в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Белгидромет сказал про южный циклон со снегом, набирающий обороты в Беларуси. Подробности БелТА озвучили в пресс-службе Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Синоптики уточнили, что циклон ориентировочно зародился над Эгейским морем. Свое движение он начал в северо-восточном направлении через Болгарию и Румынию на Молдову. После этого он устремился на северо-восток Украины.

В Белгидромете предупредили, что циклон набирает активность и его атмосферные фронты уже оказывают влияние на юг Беларуси. В частности, активные осадки (снег) наблюдаются в Брестской области, а менее интенсивные — в Минске. Синоптики прогнозируют в ближайшее время сильный снег, который связан с активными атмосферными фронтами данного циклона, по большей части Беларуси.

«Далее он с большой скоростью продолжит путь на Брянскую и Смоленскую области России, а затем будет смещаться севернее», — пояснили в Белгидромете.

Вместе с тем ночью фронты циклона и далее будут оказывать влияние на территорию страны. В частности, в северных районах может быть сильный снег.

«Ожидается, что уже завтра днем циклон, движущийся на большой скорости, уйдет и практически не будет оказывать влияние на нашу страну», — заявили синоптики.

