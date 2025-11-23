«Активные осадки наблюдаются в Брестской области, менее интенсивные — в Минске». Белгидромет предупредил про южный циклон со снегом, который набирает обороты в Беларуси

В Белгидромете предупредили, что циклон набирает активность и его атмосферные фронты уже оказывают влияние на юг Беларуси. В частности, активные осадки (снег) наблюдаются в Брестской области, а менее интенсивные — в Минске. Синоптики прогнозируют в ближайшее время сильный снег, который связан с активными атмосферными фронтами данного циклона, по большей части Беларуси.