«Активные осадки наблюдаются в Брестской области, менее интенсивные — в Минске». Белгидромет предупредил про южный циклон со снегом, который набирает обороты в Беларуси

Белгидромет сказал про южный циклон со снегом, набирающий обороты в Беларуси. Подробности БелТА озвучили в пресс-службе Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Синоптики уточнили, что циклон ориентировочно зародился над Эгейским морем. Свое движение он начал в северо-восточном направлении через Болгарию и Румынию на Молдову. После этого он устремился на северо-восток Украины.
В Белгидромете предупредили, что циклон набирает активность и его атмосферные фронты уже оказывают влияние на юг Беларуси. В частности, активные осадки (снег) наблюдаются в Брестской области, а менее интенсивные — в Минске. Синоптики прогнозируют в ближайшее время сильный снег, который связан с активными атмосферными фронтами данного циклона, по большей части Беларуси.
«Далее он с большой скоростью продолжит путь на Брянскую и Смоленскую области России, а затем будет смещаться севернее», — пояснили в Белгидромете.
Вместе с тем ночью фронты циклона и далее будут оказывать влияние на территорию страны. В частности, в северных районах может быть сильный снег.
«Ожидается, что уже завтра днем циклон, движущийся на большой скорости, уйдет и практически не будет оказывать влияние на нашу страну», — заявили синоптики.
Ранее синоптики сказали, в каких районах Беларуси ожидается сильный снег 24 ноября.
Кстати, климатолог сказал, как меняется погода в Беларуси: «Зима сократится до одного месяца, а лета будет четыре месяца».
Тем временем климатолог сказал, как изменились осадки в Беларуси: «Всего за минуту на квадратный метр может выпадать несколько литров воды».
Вместе с тем Белгидромет высказался о прогнозах на «самую холодную зиму» в Беларуси.