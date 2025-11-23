Обращение по имени-отчеству подчеркивает связь поколений, считают в Госдуме

«Россия всегда опиралась на уважение к семье и старшим. Обращение по имени-отчеству стало частью нашей культуры не случайно: оно подчеркивает связь поколений, уважение к родителям и предкам. Это важная традиция, отражающая нашу самобытность. Безусловно, язык меняется, и в повседневном общении молодые люди все чаще выбирают более простые формы. Но исчезновение отчеств из нашей речи вряд ли возможно», — сказал Якубовский.