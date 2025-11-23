В ОП призвали чаще употреблять отчества при обращении к людям

«В России 5 лет назад учрежден на государственном уровне День Отца. И отмечая День Отца, мы часто обращаем внимание, что именно отчество является нашей традицией. И слова отчество и отечество — это единые, однокоренные слова, которые показывают принадлежность нас к российской культуре. Поэтому чаще упоминайте отчество, таким образом вы будете проявлять уважение к человеку, таким образом вы будете проявлять уважение к нашим российским отечественным традициям», — сказал Рыбальченко в беседе с РИА Новости.