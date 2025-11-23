В Бурятии пройдет форум «Скорая маркетинговая помощь»

Форум «Скорая маркетинговая помощь» для представителей медицинского бизнеса состоится в Улан-Удэ в Бурятии. Мероприятие организуют по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном министерстве промышленности, торговли и инвестиций.
Участники узнают, как привлечь новых пациентов, за счет чего увеличить прибыль клиники и что поможет выделиться на фоне конкурентов. Также им расскажут, как работать с отзывами и поддерживать репутацию. Еще они поймут, как завоевать доверие потребителей к клинике через рекламную коммуникацию, и поговорят о сильной команде, личном бренде врача и бизнес-процессах. Познакомиться с подробной программой форума можно на сайте медконфа03.рф.
На мероприятии выступят: Анна Соломахина — основатель и генеральный директор Школы медицинского бизнеса, Ольга Гапанович — бизнес-тренер в области продаж и управления командой, специалист по личной эффективности, наставник предпринимателей, Александра Иванова — ментор по личному бренду врачей, Батор Баторов — маркетолог и стратег по продвижению медицинских центров, а также Анна Загитова — директор по маркетингу сети клиник «Доктор Келлер».
В форуме могут принять участие субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные на территории Бурятии, а также физические лица, представляющие медицинские центры, стоматологические клиники, массажные салоны, косметологии, санаторно-курортные организации, ветеринарные клиники. Мероприятие пройдет с 09:30 до 17:30 по адресу: улица Коммунистическая, 47А, 2 этаж, конференц-зал «Гранд Бурятия». Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.