В Бурятии пройдет форум «Скорая маркетинговая помощь»

Участники узнают, как привлечь новых пациентов, за счет чего увеличить прибыль клиники и что поможет выделиться на фоне конкурентов. Также им расскажут, как работать с отзывами и поддерживать репутацию. Еще они поймут, как завоевать доверие потребителей к клинике через рекламную коммуникацию, и поговорят о сильной команде, личном бренде врача и бизнес-процессах. Познакомиться с подробной программой форума можно на сайте медконфа03.рф.