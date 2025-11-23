Белорусский врач-онколог перечислила признаки рака головы и шеи и предопухолевых заболеваний: незаживающие язвы и красные пятна во рту, изменения голоса и долгая заложенность носа

Обращать внимание, говорит специалист, надо на незаживающие язвы, а также белесые или красные пятна в полости рта. Стоит идти к врачу при увеличении лимфоузлов на шее. Стоит учесть такой признак, как любые изменения голоса более месяца и длительная заложенность носа (без эффекта от противовоспалительного лечения в течение более чем трех месяцев). Не надо упускать из внимания и кровянистые выделения из носа, которые идут более месяца.