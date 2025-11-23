Ричмонд
Белорусский врач-онколог перечислила признаки рака головы и шеи и предопухолевых заболеваний: незаживающие язвы и красные пятна во рту, изменения голоса и долгая заложенность носа

Белорусский онколог перечислила признаки предопухолевых заболеваний головы и шеи.

Источник: Комсомольская правда

Заведующая лабораторией онкопатологии головы и шеи Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Александрова Жанна Колядич перечислила sb.by признаки рака головы и шеи и предопухолевых заболеваний.

Обращать внимание, говорит специалист, надо на незаживающие язвы, а также белесые или красные пятна в полости рта. Стоит идти к врачу при увеличении лимфоузлов на шее. Стоит учесть такой признак, как любые изменения голоса более месяца и длительная заложенность носа (без эффекта от противовоспалительного лечения в течение более чем трех месяцев). Не надо упускать из внимания и кровянистые выделения из носа, которые идут более месяца.

Жанна Колядич напомнила, что при диспансеризации высокую эффективность показывает карта оценки симптомов:

— Если человек не просто ставит галочку, а осознанно отвечает на вопросы, удается выявить около 1% злокачественных патологий головы и шеи. А предопухолевых — почти четверть.

Тем временем белорусский врач назвала полезные и вредные продукты для печени.