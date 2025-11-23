Более 170 человек погибли в пожарах в Башкирии с января

Количество пожаров в республике с начала года превысило семь тысяч. По данным Госкомитета РБ по ЧС, в результате происшествий погибли 176 человек, еще 170 получили травмы.
Спасатели призывают граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности. Основное внимание рекомендуется уделять электроприборам и электропроводке. Специалисты настоятельно советуют не оставлять включенные электроприборы без присмотра и отключать их на ночь, а также при выходе из дома. Важным моментом является своевременная проверка состояния электропроводки. В случае любых сомнений в безопасности того или иного прибора от его использования рекомендуется отказаться.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.