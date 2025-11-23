Более 170 человек погибли в пожарах в Башкирии с января

Спасатели призывают граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности. Основное внимание рекомендуется уделять электроприборам и электропроводке. Специалисты настоятельно советуют не оставлять включенные электроприборы без присмотра и отключать их на ночь, а также при выходе из дома. Важным моментом является своевременная проверка состояния электропроводки. В случае любых сомнений в безопасности того или иного прибора от его использования рекомендуется отказаться.