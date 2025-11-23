Больница в Уфе получила приборы для обследования беременных женщин

В учреждении установили шесть высокотехнологичных мониторов, которые обеспечивают более точное и безопасное наблюдение за женщинами во время беременности и родов. Монитор матери и плода используется для определения параметров при антенатальном обследовании (медицинские исследования, проводимые во время беременности), в процессе родов и родоразрешения. Он позволяет проводить мониторинг состояния плода в третьем триместре беременности и определяет в реальном времени частоту сердечных сокращений, движения ребенка и сокращения матки. Также используется в родильном зале для мониторинга дыхания, артериального давления и температуры беременных и женщин, находящихся в родах.