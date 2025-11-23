Больница в Уфе получила приборы для обследования беременных женщин

Республиканская клиническая больница им. Г. Г. Куватова в Уфе в Башкирии получила современное медицинское оборудование в ходе реализации национального проекта «Семья». Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
В учреждении установили шесть высокотехнологичных мониторов, которые обеспечивают более точное и безопасное наблюдение за женщинами во время беременности и родов. Монитор матери и плода используется для определения параметров при антенатальном обследовании (медицинские исследования, проводимые во время беременности), в процессе родов и родоразрешения. Он позволяет проводить мониторинг состояния плода в третьем триместре беременности и определяет в реальном времени частоту сердечных сокращений, движения ребенка и сокращения матки. Также используется в родильном зале для мониторинга дыхания, артериального давления и температуры беременных и женщин, находящихся в родах.
«Новое оборудование — это шаг вперед к обеспечению более безопасных, комфортных и современных условий для всех пациентов, доверяющих свои жизни профессионалам», — отметил заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Сергей Денисов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.