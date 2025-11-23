Воронежский «Факел» разгромил хозяев в Уфе

23 ноября футболисты «Факела» прибыли в Уфу на матч 20-го тура Лиги Пари в статусе единоличного лидера турнира. Хозяева же, наоборот, балансируют на грани зоны вылета. Однако данное обстоятельство не должно было расхолаживать воронежских игроков — достаточно вспомнить поединок прошлого тура с саратовским «Соколом», который в этой самой зоне как раз и находится. Матч, несмотря на такие турнирные расклады, выдался достаточно тяжелым, и победа досталась в нем весьма непросто.
Матч, вопреки ожиданиям, начался атаками гостей. Вопреки — потому что огнеопасные почти приучили своих поклонников, что не форсируют события с первых минут. Состояние газона в Уфе также не внушало оптимизма. Однако первая же атака «Факела» завершилась угловым и голом. Альшин на 2-й минуте подал мяч с правого фланга, тот перелетел через всю штрафную, пришел точно на ногу Гиоргобиани и после удара в упор прошел под руками голкипера уфимцев Чернова.
Не успели хозяева прийти в себя после неудачного начала игры, как им пришлось вторично вынимать мяч из сетки ворот. На 6-й минуте тот же Гиоргобиани подал штрафной, и Габараев — пожалуй, последним из центральных защитников воронежцев, которые уже все отметились в списке бомбардиров в этом сезоне, — забил с линии вратарской. Если уместно провести сравнение с боксом, то это был нокаут, от которого хозяева так и не оправились до конца тайма, а может, и матча. Даже перейти за середину поля было для них очевидной проблемой, говорить же о каких-то голевых моментах у ворот гостей не приходится в принципе.
На 30-й минуте счет в пользу «Факела» стал крупным — Гиоргобиани подал с правого края, и нападающего Турищева, вышедшего на эту игру в основном составе, сбили на линии вратарской. Пенальти по центру ворот исполнил лучший бомбардир огнеопасных Пуси и пробил кипера хозяев, раньше времени сместившегося в угол. До конца тайма был шанс еще более увеличить счет у Юрганова после подачи углового, но и хозяева наконец-то (на 44-й минуте) организовали атаку на ворота гостей — правда, не доставившую вратарю «Факела» Фролкину проблем.
После первого тайма было очевидно, что исход матча предрешен. Естественно, учитывая достигнутое преимущество, а к тому же очень посредственное состояние газона в Уфе, воронежцы несколько сбавили обороты, благодаря чему Фролкин наконец-то по-настоящему вступил в игру на 49-й минуте, поймав мяч в углу ворот после удара справа Гыстарова. Моменты гостей были гораздо многочисленнее: Журавлев в упор пробил во вратаря; Гиоргобиани не замкнул прострел справа вышедшего на замену Гонгадзе; Пуси не забил в правый угол ударом с линии штрафной. Наконец, прекрасно разыгранная на 85-й минуте комбинация завершилась ударом Магомедова в штангу. Тем не менее четвертый гол все же состоялся — на 63-й минуте его забил Багамаев после передачи по центру Пуси. 0:4 — крупная победа в выездном поединке одержана «Факелом» впервые с 2022 года.
«Сегодня наша команда вновь подарила всем болельщикам настоящий праздник! Уверенная игра, характер с первых минут и заслуженная, крупная победа в Уфе. Футболисты “Факела” смогли забить быстрые мячи, показать техничный и грамотный футбол.
Особая благодарность болельщикам. Более 80 человек поддержали команду на выезде. Ваша энергия помогает «Факелу» гореть ярче любого прожектора. Продолжаем идти вперед!" — откликнулся на победу губернатор Воронежской области Александр Гусев.