Воронежский «Факел» разгромил хозяев в Уфе

Не успели хозяева прийти в себя после неудачного начала игры, как им пришлось вторично вынимать мяч из сетки ворот. На 6-й минуте тот же Гиоргобиани подал штрафной, и Габараев — пожалуй, последним из центральных защитников воронежцев, которые уже все отметились в списке бомбардиров в этом сезоне, — забил с линии вратарской. Если уместно провести сравнение с боксом, то это был нокаут, от которого хозяева так и не оправились до конца тайма, а может, и матча. Даже перейти за середину поля было для них очевидной проблемой, говорить же о каких-то голевых моментах у ворот гостей не приходится в принципе.