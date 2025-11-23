Около 300 км покрытия региональных дорог отремонтировали в Подмосковье

В Богородском округе отремонтировали 5,5 км покрытия на Носовихинском шоссе на участке в поселке городского типа имени Воровского до трассы А-107. На Пятницком шоссе в городском округе Солнечногорск, где ежедневно проезжает более 40 тыс. автомобилистов, заменили около 13 км покрытия. Более 16 км отремонтировали на Егорьевском шоссе в Орехово-Зуевском округе и 18 км в Шатуре, благодаря чему проезд к деревне Асташково, селу Ильинский Погост, по деревням Соболево, Самойлиха и на участках от поселка Фрол до деревни Артемово и от деревни Дубасово до озера Святое стал комфортнее.