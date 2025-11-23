Около 300 км покрытия региональных дорог отремонтировали в Подмосковье

Специалисты Мосавтодора в этом году отремонтировали около 300 км покрытия на региональных дорогах, входящих в опорную сеть Московской области. Работы выполнили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном минтрансе.
«В этом году дорожники обновили покрытие и нанесли разметку на 60 региональных дорогах опорной сети Подмосковья в ходе ремонта по нацпроекту. Это позволило повысить безопасность и комфорт порядка 6 миллионов жителей и гостей региона на основных подмосковных шоссе», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
Ремонт провели на ряде дорог: Старосимферопольском, Северном, Осташковском, Можайском шоссе и на других участках опорной сети. Например, более 9 км покрытия заменили на дороге Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец, которая служит проездом в Тверскую область: от села Иудино до поворота на поселок Богородское и от деревни Федорцово до деревни Морозово. Последний раз участки ремонтировали в 2018 году.
В городском округе Ступино на трех участках дороги Ступино — Малино отремонтировали около 9 км покрытия: рядом со школой № 1 на улице Школьной в поселке городского типа Малино, от деревни Тростники до СНТ Возрождение и в селе Старая Ситня. По участкам более 10 тыс. жителей проезжают не только к домам, но и к детской здравнице имени Ю. А. Гагарина, реабилитационному центру, роднику и памятнику Возвращение с Победой.
В Богородском округе отремонтировали 5,5 км покрытия на Носовихинском шоссе на участке в поселке городского типа имени Воровского до трассы А-107. На Пятницком шоссе в городском округе Солнечногорск, где ежедневно проезжает более 40 тыс. автомобилистов, заменили около 13 км покрытия. Более 16 км отремонтировали на Егорьевском шоссе в Орехово-Зуевском округе и 18 км в Шатуре, благодаря чему проезд к деревне Асташково, селу Ильинский Погост, по деревням Соболево, Самойлиха и на участках от поселка Фрол до деревни Артемово и от деревни Дубасово до озера Святое стал комфортнее.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.