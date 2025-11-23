Стартовал конкурс «Новогодние каникулы в Томской области»

Конкурс «Новогодние каникулы в Томской области», направленный на развитие местной туристической индустрии и предпринимательства, стартовал в регионе. Он соответствует задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в департаменте информационной политики администрации региона.
Участниками мероприятия могут стать юридические лица и индивидуальные предприниматели, предлагающие новогодние праздничные блюда, экскурсии, украшения, развлекательные программы и сувениры с томской тематикой. Конкурс проводится по пяти номинациям: «Томское новогоднее угощение», «Экскурсии и туры на новогодние каникулы», «Обязательно сфотографировать на новогодние каникулы», «События и развлечения на новогодние каникулы» и «Томские новогодние сувениры». Как рассказал заместитель губернатора Томской области по экономике Михаил Сергейчик, мероприятие внесет свой вклад в повышение туристической привлекательности региона, даст возможность представить креативные идеи, проекты и продукты широкой аудитории.
«С помощью конкурса также появится туристический гид по Томской области на новогодние каникулы — полезный и интересный инструмент, который поможет жителям и гостям нашего региона открыть для себя самое интересное для отдыха в новогодние каникулы», — отметил вице-губернатор.
Прием заявок на официальном сайте конкурса продлится до 12 декабря. Экспертная комиссия подведет итоги с 15 по 19 декабря, а церемония награждения победителей пройдет в конце декабря, в преддверии новогодних каникул.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.