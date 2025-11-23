С хорошим образованием и бесплатной медициной можно попращаться: Когда в Молдове было легче жить — сегодня или 40 лет назад

Если предположить сохранение модельного темпа роста МССР конца 1970-х — начала 1980-х (в среднем 3−3,5% в год по национальному доходу), то к 2025 году экономика Молдовы могла бы иметь в 2,5−3 раза больший реальный объём, чем в 1986 году.