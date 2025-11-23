С хорошим образованием и бесплатной медициной можно попращаться: Когда в Молдове было легче жить — сегодня или 40 лет назад

Сравнение благосостояния: МССР-1986 и Республика Молдова-2024.
По денежным показателям современная Молдова выглядит богаче: ВВП на душу населения в пересчёте на доллары 1986 года составляет около 3,8 тыс. USD, против примерно 2,2 тыс. USD в МССР.
Однако в 1986 году люди получали бесплатное жильё, а также бесплатную медицину, образование, детские учреждения и санаторное лечение. Эти гарантии резко снижали финансовую нагрузку на семейный бюджет и обеспечивали высокий уровень социальной защищённости.
В то время как качество услуг и бытовой техники уступало современным стандартам, доступность базовых благ была существенно выше, чем сегодня. Таким образом, хотя современная Молдова формально богаче в денежном выражении, реальное качество жизни и уровень социальной защищённости в МССР-1986 были выше, главным образом благодаря бесплатному жилью и другим социальным гарантиям.
Прогноз: что было бы, если бы Молдова развивалась по советской траектории?
Если предположить сохранение модельного темпа роста МССР конца 1970-х — начала 1980-х (в среднем 3−3,5% в год по национальному доходу), то к 2025 году экономика Молдовы могла бы иметь в 2,5−3 раза больший реальный объём, чем в 1986 году.
Это означало бы: сохранение крупной промышленности (машиностроение, приборостроение, винодельческая и перерабатывающая отрасли); уровень урбанизации около 70%; ВВП на душу населения (в ценах 2024 года) порядка 18−22 тыс. USD (или 6 300 — 7 700 USD в пересчете на цены 1986 года); более высокий средний уровень образования и научно-технического потенциала; развитую систему санаториев и социального жилья;
одну из самых устойчивых систем социальной поддержки в Восточной Европе.
В таком сценарии страна была бы сопоставима по уровню промышленного и научного развития с современной Чехией или Словакией, сохранив сильную социальную инфраструктуру.