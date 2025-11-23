В Ростове в начале зимы ограничат движение на одной из центральных улиц

В Ростове с 1 декабря будет ограничено движение транспорта на улице Социалистической на участке от Крепостного до Журавлева. Об этом сообщили в департаменте автодорог и организации дорожного движения. Мера связана с тем, что стартует капремонт крыши многоквартирного дома.