В Ростове в начале зимы ограничат движение на одной из центральных улиц

В Ростове в течение полугода будут ограничивать проезд на Социалистической.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове с 1 декабря будет ограничено движение транспорта на улице Социалистической на участке от Крепостного до Журавлева. Об этом сообщили в департаменте автодорог и организации дорожного движения. Мера связана с тем, что стартует капремонт крыши многоквартирного дома.

Проезд будет закрыт во время погрузо-разгрузочных работ.

— Будет краткосрочно прекращено движение транспортных средств сроком не более чем на четыре часа, — сказали в департаменте.

Снимут ограничение в конце мая следующего года.

