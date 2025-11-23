Белорусский врач сказала, по какому анализу можно определить рецидив сложной онкологии

Специалист напомнила о внедрении в РНПЦ все новых методов при онкозаболеваниях головы и шеи. Скажем, при проблемах с лимфоузлами в последние годы удаляют только опухолевые, а не все. Также говорится о хороших результатах ультразвуковой диагностики полости рта.