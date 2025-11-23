Белорусский врач сказала, по какому анализу можно определить рецидив сложной онкологии

Заведующая лабораторией онкопатологии головы и шеи Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Александрова Жанна Колядич сказала sb.by, по какому анализу можно определить рецидив сложного рака.
Специалист напомнила о внедрении в РНПЦ все новых методов при онкозаболеваниях головы и шеи. Скажем, при проблемах с лимфоузлами в последние годы удаляют только опухолевые, а не все. Также говорится о хороших результатах ультразвуковой диагностики полости рта.
Еще Жанна Колядич добавила:
«Мы начали использовать метод циркулирующей опухолевой ДНК. Поскольку определить рецидив онкопатологии головы и шеи бывает непросто — клинические признаки появляются поздно. Теперь по анализу крови можно определить возврат болезни, когда клинической картины еще нет».
Также белорусский врач-онколог перечислила признаки рака головы и шеи и предопухолевых заболеваний.
Тем временем белорусский врач назвала полезные и вредные продукты для печени.