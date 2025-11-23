Более 6500 деревьев высадили в Николаевском районе Ульяновской области

Николаевский район Ульяновской области активно включился в масштабную кампанию по восстановлению лесов. Там высадили 6550 молодых деревьев в ходе реализации Всероссийской акции «Сохраним лес» национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в администрации района.
На территории района провели 34 мероприятия по посадке деревьев. На площади 1,3 га появились сеянцы различных пород. Центральной площадкой проведения акции стала территория поселка Белое Озеро. Лесники Николаевского района отметили, что с каждым годом в акции участвует все больше неравнодушных жителей, в том числе дети и школьники.
Отметим, что акция «Сохраним лес» является крупнейшей в России инициативой по лесовосстановлению. Она проводится с сентября по октябрь во всех регионах страны и является осенним этапом работ по восстановлению зеленых насаждений.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.