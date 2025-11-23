Власти Советска заявили о хорошем темпе обрезки деревьев

Власти Советска рассказали о работах по кронированию деревьев. Об этом в воскресенье, 23 ноября, сообщил глава администрации муниципалитета Аркадий Данилов в своём телеграм-канале.
В частности, обрезка стволов продолжается на ул. Гастелло.
«Темп хороший, — подчеркнул чиновник. — Радует, что некоторые жители тоже вышли на улицу и приводят в порядок свои придомовые территории».
Аркадий Данилов также сообщил о работах на ул. Красной: «До конца года установим камеры наблюдения и подсветим историческую Силосную башню».