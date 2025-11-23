Ямальские предприниматели прошли бизнес-стажировку в Китае

Победители регионального этапа национальной премии «Бизнес-Успех 2024» Ямало-Ненецкого автономного округа познакомились с особенностями ведения бизнеса в крупнейших городах Китая — Гуанчжоу и Шэньчжэня. Это стало возможным в ходе реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном департаменте экономики.
В бизнес-стажировке приняли участие 12 ямальских предпринимателей из Салехарда, Нового Уренгоя, Лабытнанги, Надыма, Ноябрьска и Тарко-Сале. Они посетили самую масштабную в Азии Китайскую выставку высоких технологий, где около 5 тыс. компаний из более чем 100 стран представили передовые достижения в сферах искусственного интеллекта, промышленного производства, интеллектуального туризма и логистики.
Ямальская делегация посетила более пяти крупных корпоративных офисов, где получила доступ к бизнес-практикам и инновационным решениям ведущих китайских компаний. Также поездка включала индивидуальные образовательные треки, каждый предприниматель прошел обучение по своему направлению. Программа охватила ключевые отрасли ямальского бизнеса: промышленность, туризм, дизайн, розничную торговлю и косметологию.
Отметим, что ежегодные бизнес-стажировки организуют для победителей регионального этапа премии «Бизнес-Успех». Все участники поездки в прошлом году были удостоены наград в виде статуэтки «Золотой носорог», а также права представлять регион на федеральном этапе в Москве и участвовать в международной бизнес-миссии.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.