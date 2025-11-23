Ямальские предприниматели прошли бизнес-стажировку в Китае

Отметим, что ежегодные бизнес-стажировки организуют для победителей регионального этапа премии «Бизнес-Успех». Все участники поездки в прошлом году были удостоены наград в виде статуэтки «Золотой носорог», а также права представлять регион на федеральном этапе в Москве и участвовать в международной бизнес-миссии.