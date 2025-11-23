В Архангельске школьники узнали о полезных цифровых привычках

Школьники 3 «Б» класса университетской гимназии в Архангельске узнали о полезных цифровых привычках благодаря проекту «Цифровой ликбез». Это соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в Министерстве связи и информационных технологий Архангельской области.
Ребята узнали, как связаны цифровое поведение и выбросы углекислого газа в атмосферу, например, почему важно выключать уведомления на телефоне, делиться медиафайлами друг с другом осознанно и периодически наводить порядок в своих цифровых устройствах. Детям показали мультфильм, где главный герой видеоролика толстолобик Миша пытается побороть свою рассеянность и выучить новую роль в спектакле. Его постоянно отвлекают уведомления на телефоне, а память заполняется множеством видео и фото, которые присылают ему друзья и члены семьи.
Благодаря проекту школьники узнали простые правила цифрового поведения, которые повышают личную эффективность и способны сократить количество выбросов углекислого газа в атмосферу.
«Формирование полезных цифровых привычек — это основа безопасного и эффективного поведения в Сети, с которыми мы знакомим в рамках проекта “Цифровой ликбез”. Это инструмент, который позволяет на простых и понятных примерах научиться безопасно и осознанно пользоваться цифровыми сервисами. Важно привить школьникам азы цифровой грамотности и кибергигиены и постепенно вовлекать их в цифру — это поможет им стать настоящими профессионалами в будущем», — отметила специалист регионального управления информационно-коммуникационных технологий Наталья Киптилая.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.