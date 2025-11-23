В Архангельске школьники узнали о полезных цифровых привычках

Ребята узнали, как связаны цифровое поведение и выбросы углекислого газа в атмосферу, например, почему важно выключать уведомления на телефоне, делиться медиафайлами друг с другом осознанно и периодически наводить порядок в своих цифровых устройствах. Детям показали мультфильм, где главный герой видеоролика толстолобик Миша пытается побороть свою рассеянность и выучить новую роль в спектакле. Его постоянно отвлекают уведомления на телефоне, а память заполняется множеством видео и фото, которые присылают ему друзья и члены семьи.