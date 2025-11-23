Ричмонд
Спикер думы Самары Сергей Рязанов раскритиковал ход работ на Хлебной площади

Благоустройство Хлебной площади в Самаре затягивается — к подрядчику есть ряд замечаний.

Источник: Дума городского округа Самара

Председатель думы Самары Сергей Рязанов остался недоволен ходом работ на Хлебной площади. Он отметил отсутствие прогресса на объекте.

«Провели выезд для контроля работ на Хлебной площади. С момента моего последнего посещения здесь почти ничего не поменялось, и работы все так же далеки от завершения», — написал спикер гордумы в своем телеграм-канале.

По словам Сергея Рязанова, есть ряд замечаний по укладке тротуарной плитки, монтажа освещения и соблюдения границ работ. Он пообещал, что депутаты продолжат контролировать ход благоустройства Хлебной площади.

Напомним, работы на старейшей площади Самары стартовали в сентябре 2025 года. За это время подрядчик успел проложить коммуникации, частично уложил плитку и устанавливает бордюры. В дальнейшем территорию планируют озеленить, сделать там парковку и тротуарные дорожки, установить малые архитектурные формы. Также на площади должен появиться игровой комплекс в виде корабля.