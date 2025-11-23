Спикер думы Самары Сергей Рязанов раскритиковал ход работ на Хлебной площади

Председатель думы Самары Сергей Рязанов остался недоволен ходом работ на Хлебной площади. Он отметил отсутствие прогресса на объекте.
«Провели выезд для контроля работ на Хлебной площади. С момента моего последнего посещения здесь почти ничего не поменялось, и работы все так же далеки от завершения», — написал спикер гордумы в своем телеграм-канале.
По словам Сергея Рязанова, есть ряд замечаний по укладке тротуарной плитки, монтажа освещения и соблюдения границ работ. Он пообещал, что депутаты продолжат контролировать ход благоустройства Хлебной площади.
Напомним, работы на старейшей площади Самары стартовали в сентябре 2025 года. За это время подрядчик успел проложить коммуникации, частично уложил плитку и устанавливает бордюры. В дальнейшем территорию планируют озеленить, сделать там парковку и тротуарные дорожки, установить малые архитектурные формы. Также на площади должен появиться игровой комплекс в виде корабля.