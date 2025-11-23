Станция скорой медицинской помощи Кубани получила новые автомобили

Два новых автомобиля получила станция скорой медицинской помощи Туапсинского округа Краснодарского края. Это соответствует целям нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации Туапсинского района.
Машины класса «А» будут дооснащены всей необходимой медицинской аппаратурой для оказания экстренной помощи — дефибрилляторами, электрокардиографами, аппаратами для ИВЛ и другим оборудованием. Все необходимое есть на балансе станции медицинской помощи. После прохождения лицензирования бригады врачей начнут работать на новых автомобилях.
«Машины нам очень нужны. Уверен, они помогут медикам оказывать первую помощь быстро и качественно», — сообщил глава округа Сергей Бойко.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.