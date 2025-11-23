«Салават Юлаев» одержал победу над «Нефтехимиком» в матче КХЛ

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» одержал победу в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ. 23 ноября уфимская команда со счетом 3:1 обыграла нижнекамский «Нефтехимик» на его льду.
Встреча в Нижнекамске началась с преимущества хозяев. На 18-й минуте единственную шайбу в составе «Нефтехимика» забросил Никита Хоружев. Однако уже во втором периоде «Салават Юлаев» сравнял счет благодаря точному броску Владислава Ефремова.
Решающий отрезок игры полностью остался за гостями: на третьей минуте третьего периода Александр Жаровский вывел уфимцев вперед, а спустя всего 60 секунд Григорий Панин удвоил отрыв. «Салават Юлаев» занимает десятое, предпоследнее место в таблице Восточной конференции КХЛ.
