В Новороссийске провели беседы с детьми в ходе акции «Останови огонь!»

Представители Новороссийского лесничества в сотрудничестве с подразделением лесной пожарной станции 301 и отделом воздушного патрулирования филиала краевого лесопожарного центра встретились с учащимися первых и четвертых классов в трех образовательных учреждениях Новороссийска: школах № 21 им. А. С. Пушкина, № 14 им. В. И. Помещиков (поселок Верхнебаканский) и № 19.