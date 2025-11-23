В Новороссийске провели беседы с детьми в ходе акции «Останови огонь!»

Просветительские беседы организовали 17 ноября в местных школах Новороссийска в Краснодарском крае в ходе ежегодной акции «Останови огонь!». Проведение подобных мероприятий отвечает целям и задачам национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в администрации города.
Представители Новороссийского лесничества в сотрудничестве с подразделением лесной пожарной станции 301 и отделом воздушного патрулирования филиала краевого лесопожарного центра встретились с учащимися первых и четвертых классов в трех образовательных учреждениях Новороссийска: школах № 21 им. А. С. Пушкина, № 14 им. В. И. Помещиков (поселок Верхнебаканский) и № 19.
В ходе встреч участники беседы обсудили ключевые аспекты соблюдения противопожарных и санитарных норм в лесах, а также риски, связанные с возгораниями в природной среде. В завершение каждого мероприятия школьникам вручили информационные буклеты с практическими советами по пожарной безопасности.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.