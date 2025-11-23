Новые кабинеты акушеров-гинекологов открыли в поликлинике Балашихи

Три новых кабинета акушеров-гинекологов открыли в поликлинике № 4 в микрорайоне Гагарина в Балашихе. Это соответствует задачам нацпроекта «Семья», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Помещения оснащены современными ультразвуковыми аппаратами и оборудованием для кольпоскопии, которые дают возможность проводить обследования во время приема. Новые кабинеты позволят повысить качество диспансеризации женщин в возрасте от 18 до 45 лет, способствуя своевременному выявлению и профилактике заболеваний. Получить медицинскую консультацию могут и самые маленькие пациентки, врач принимает и взрослых, и детей с рождения.
«Пациенты, которые к нам приходят, могут сделать УЗИ или маммографию и в этот же день получить консультацию врача. Мы проводим и диспансеризацию, причем пройти ее может любая женщина, даже без предварительной записи, просто обратившись в регистратуру», — рассказала заведующая поликлиникой № 4 Нина Полтава.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.