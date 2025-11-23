Новые кабинеты акушеров-гинекологов открыли в поликлинике Балашихи

«Пациенты, которые к нам приходят, могут сделать УЗИ или маммографию и в этот же день получить консультацию врача. Мы проводим и диспансеризацию, причем пройти ее может любая женщина, даже без предварительной записи, просто обратившись в регистратуру», — рассказала заведующая поликлиникой № 4 Нина Полтава.