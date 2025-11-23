В Ивановской области пройдет фестиваль «Русское Рождество»

Фестиваль «Русское Рождество», посвященный возрождению традиций главного зимнего праздника и укреплению семейных уз, пройдет в Ивановской области. Он состоится в ходе реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в региональном правительстве.
Первые мероприятия обширной программы стартуют уже в конце декабря, а главные события пройдут в январе — в дни празднования Рождества Христова.
Основные события пройдут в Шуе с 5 по 9 января 2026 года. По традиции жителей и гостей Ивановской области ждут уже полюбившиеся локации и активности: сказочные выставки, парк Рождественского Чуда, инсталляции, фермерская и ремесленная ярмарки, мастер-классы, иммерсивные экскурсии для детей и взрослых, погружающие в историю и культуру Шуи, экскурсии по Кафедральному собору. Также подготовлены несколько новых площадок. Для удобства гостей предусмотрят дополнительные автобусы и бесплатные трансферы.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.