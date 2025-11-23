В Ивановской области пройдет фестиваль «Русское Рождество»

Основные события пройдут в Шуе с 5 по 9 января 2026 года. По традиции жителей и гостей Ивановской области ждут уже полюбившиеся локации и активности: сказочные выставки, парк Рождественского Чуда, инсталляции, фермерская и ремесленная ярмарки, мастер-классы, иммерсивные экскурсии для детей и взрослых, погружающие в историю и культуру Шуи, экскурсии по Кафедральному собору. Также подготовлены несколько новых площадок. Для удобства гостей предусмотрят дополнительные автобусы и бесплатные трансферы.