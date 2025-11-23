В поселке Шеманиха в Нижегородской области открыли новый медпункт

«Здание оснащено системами отопления и водоснабжения. Также важно, что здесь создана безбарьерная среда для маломобильных граждан. Медицинский персонал имеет в своем распоряжении компьютеры с доступом ко всем необходимым сервисам, включая электронные медицинские карты. У медиков всегда есть возможность оформить дистанционную запись пациента на прием в поликлинику или запросить телемедицинскую связь с коллегами из центральной районной больницы», — отметила Людмила Быстрова.