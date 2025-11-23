В поселке Шеманиха в Нижегородской области открыли новый медпункт

Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открыли в поселке Шеманиха Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Учреждение будет обслуживать жителей четырех населенных пунктов округа, это в общей сложности более тысячи человек. Теперь пациенты будут получать медицинскую помощь в комфортных условиях, соответствующих всем современным стандартам.
Главный врач Краснобаковской центральной районной больницы Людмила Быстрова подчеркнула, что новый ФАП полностью укомплектован всем необходимым оборудованием для оказания первичной медико-санитарной помощи. Жители могут пройти осмотры и диспансеризацию, получить консультацию специалиста, сделать прививки, а также получить неотложную медицинскую помощь.
«Здание оснащено системами отопления и водоснабжения. Также важно, что здесь создана безбарьерная среда для маломобильных граждан. Медицинский персонал имеет в своем распоряжении компьютеры с доступом ко всем необходимым сервисам, включая электронные медицинские карты. У медиков всегда есть возможность оформить дистанционную запись пациента на прием в поликлинику или запросить телемедицинскую связь с коллегами из центральной районной больницы», — отметила Людмила Быстрова.
ФАП возглавляет фельдшер Наталья Галкина, ее профессиональный стаж насчитывает 33 года. Помогать будет медицинская сестра Екатерина Бодрова. Для оперативного реагирования в распоряжении медиков есть автомобиль «Службы здоровья».
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.