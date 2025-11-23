В Витебске поврежден водопровод: организован подвоз воды к школе и жилому дому

23 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске поврежден водопровод и организован подвоз воды в районе СШ № 40 имени М. М. Громова. Об этом БЕЛТА сообщили в Витебском облисполкоме.
УП «Витебскводоканал» прокомментировало аварийную ситуацию с повреждением водопровода. «Аварийный участок выведен из работы, исключен. Под отключение попали школа № 40 и дом по ул. Воинов-Интернационалистов, 4 (84-квартирный одноподъездный 12-этажный жилой дом). Подвоз воды организован. Сейчас проводится согласование со смежными организациями для проведения раскопок. Будем устранять сегодня. До устранения на данном адресе будет осуществляться подвоз воды», — сказал директор филиала «Витебскводоканал» УП «Витебскоблводоканал» Виктор Морозов.
Ситуация также затронула некоторые дома по ул. Смоленской и пр. Московскому. «С учетом повреждения трубопровода большого диаметра были просадки по давлению и на других адресах (и на Московском, и на Смоленской), — добавил он. — На данный момент вопрос закрыт. Точечно специалисты выезжают, разбираются, если какая-то повысительная насосная станция не запустилась».-0-