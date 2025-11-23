В Витебске поврежден водопровод: организован подвоз воды к школе и жилому дому

Ситуация также затронула некоторые дома по ул. Смоленской и пр. Московскому. «С учетом повреждения трубопровода большого диаметра были просадки по давлению и на других адресах (и на Московском, и на Смоленской), — добавил он. — На данный момент вопрос закрыт. Точечно специалисты выезжают, разбираются, если какая-то повысительная насосная станция не запустилась».-0-