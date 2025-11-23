Ричмонд
В Урванском районе Кабардино-Балкарии улучшили участок дороги

Отрезок длиной более 6 км соединяeт села Зарагиж и Псыгансу.

Участок автомобильной дороги Старый Черек — Сукан-Суу отремонтировали в Урванском районе Кабардино-Балкарской Республики. Работы выполнены по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Специалисты улучшили отрезок длиной более 6 км, соединяющий села Зарагиж и Псыгансу — важные населенные пункты Урванского района. На участке уложили новое асфальтобетонное покрытие, обустроили элементы безопасности, обеспечивающие комфортное и безопасное движение. Благодаря этому дорога соответствует нормативам по прочности и эксплуатационным характеристикам.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.