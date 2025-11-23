Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На дорогах Башкирии пресечено свыше 1200 нарушений ПДД

В Башкирии подведены итоги профилактических рейдов Госавтоинспекции.

Источник: Комсомольская правда

В ходе широкомасштабных профилактических мероприятий на дорогах было зафиксировано свыше 1200 нарушений Правил дорожного движения. Об этом рассказал глава Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

63 водителя были задержаны в состоянии опьянения. Также инспекторы пресекли 27 фактов выезда на полосу встречного движения в местах, где это запрещено. Помимо этого, выявлены 37 нарушений, связанных с перевозкой детей, и 53 случая непредоставления преимущества пешеходам на переходах.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.