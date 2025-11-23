На дорогах Башкирии пресечено свыше 1200 нарушений ПДД

В ходе широкомасштабных профилактических мероприятий на дорогах было зафиксировано свыше 1200 нарушений Правил дорожного движения. Об этом рассказал глава Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.
63 водителя были задержаны в состоянии опьянения. Также инспекторы пресекли 27 фактов выезда на полосу встречного движения в местах, где это запрещено. Помимо этого, выявлены 37 нарушений, связанных с перевозкой детей, и 53 случая непредоставления преимущества пешеходам на переходах.
