В Рязани отремонтировали улицу Юбилейную

Участок улицы Юбилейной отремонтировали в Рязани в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог.
Эта дорога обеспечивает подъезд к пожарной части № 4. Рядом расположены школа и детский сад. Работы проводились на отрезке длиной 450 м, расположенном между улицами Новаторов и Крупской.
На объекте специалисты обновили асфальтобетонное покрытие проезжей части и парковочной зоны. Также они сделали тротуары, установили знаки и нанесли разметку.
Напомним, что в этом году по нацпроекту в Рязани отремонтировали 13 участков дорог общей протяженностью почти 9 км. Это способствует повышению уровня комфорта и безопасности жителей города.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.