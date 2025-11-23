В башкирском селе Бакалы открылся современный кадровый центр

Новый кадровый центр «Работа России» открыли в селе Бакалы в Башкирии. Модульный центр построили и оснастили техникой в ходе реализации национального проекта «Кадры», сообщили в региональном министерстве семьи, труда и социальной защиты населения.
Центр оформлен в едином стиле. В нем есть просторный зал ожидания, зоны для групповых занятий и консультаций, детская игровая комната. Также установлены компьютеры для самостоятельного поиска вакансий. Учреждение адаптировано для всех категорий граждан, включая людей с ограниченными возможностями здоровья.
«Центр станет ключевым звеном в решении кадровых вопросов района. Он предлагает качественно новый уровень услуг для соискателей и работодателей, основываясь на принципах клиентоориентированности. Сотрудники центра уделяют особое внимание индивидуальным потребностям каждого человека, учитывая семейные обстоятельства, предпочтительную форму занятости и транспортную доступность. Для людей с инвалидностью строго соблюдаются рекомендации индивидуальной программы реабилитации», — подчеркнула руководитель центра Роза Тихонова.
Отметим, что на рынке труда Бакалинского района открыто около 150 вакансий, большая часть из которых — рабочие специальности. В связи с этим центр делает акцент на переобучении граждан по рабочим профессиям. Регулярно проводятся ярмарки вакансий, открытые кадровые отборы и экскурсии на предприятия района.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.