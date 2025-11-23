В больнице поселка Токсово в Ленобласти установили новый аппарат

Новый УЗИ-аппарат «РуСкан 60» установили в стационаре клинической межрайонной больницы в поселке городского типа Токсово в Ленинградской области. Это стало возможным в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
«Оснащение и модернизация материально-технической базы больниц — это не разовый проект, а непрерывный процесс. Мы регулярно выполняем эту работу, обеспечивая наших врачей новой и современной аппаратурой для диагностики и лечения, а наших пациентов, соответственно, своевременной и качественной медицинской помощью», — сообщил глава комитета по здравоохранению области Александр Жарков.
В учреждении теперь есть современный цифровой УЗИ-аппарат экспертного класса, созданный с применением отечественных технологий и компонентов. Оборудование рассчитано на большой поток пациентов при круглосуточной работе стационара. Это позволяет проводить до 30 исследований в сутки. Прибор обеспечивает высокое разрешение изображения и точную детализацию структур. Аппарат подходит для сосудистых, урологических, акушерско-гинекологических и других исследований.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.