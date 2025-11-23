В поселке Дружном в Челябинской области благоустроили сквер

Территорию возле Дома культуры преобразили в поселке Дружном Кунашакского района Челябинской области. Работы выполнили в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном центре компетенций по вопросам городской среды Челябинской области.
В сквере появились современные детские площадки и малые архитектурные формы. Для комфорта и безопасности посетителей уложено резиновое покрытие на детских площадках и тротуарная плитка на пешеходных дорожках. Также там установили спортивное оборудование для активного отдыха и качели.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.