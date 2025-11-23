В поселке Монино в Подмосковье начали ремонт корпуса школы № 24

Четвертый корпус средней общеобразовательной школы № 24 им. С. А. Красовского начали ремонтировать в поселке Монино в городском округе Щелково Московской области. Работы выполняют в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в пресс-службе регионального министерства строительного комплекса.
Специалисты приступили к демонтажу. В здании школы общей площадью почти 4,3 тыс. кв. м проведут кровельные, фасадные и внутренние работы. Также там обустроят входные группы, заменят системы отопления, вентиляции и канализации. Кроме того, закупят новую мебель и оборудование, благоустроят прилегающую территорию. Завершить капремонт планируют к 1 сентября 2026 года.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.