Минтранс Беларуси сказал, заменят ли полностью междугородние маршрутки на автобусы

В Бресте на круглом столе обсудили будущее регулярных автоперевозок пассажиров внутри Беларуси с участием представителей Министерства транспорта и коммуникаций, операторов из Минска и регионов страны, а также общественных организаций. На этой встрече замглавы Минтранса Сергей Дубина заметил, что среди важных для госоргана тем — не создавать ажиотаж на остановках. А он возникает, например, в Минске при посадке на маршрутки в пригород, города-спутники, соседние и не только районы.