Минтранс Беларуси сказал, заменят ли полностью междугородние маршрутки на автобусы

Минтранс Беларуси сказал, заменят ли все междугородние маршрутки на автобусы.

Источник: Комсомольская правда

Министерство транспорта и коммуникаций сказало, заменят ли полностью междугородние маршрутки на автобусы. Об этом пишет издание «Рэспубліка».

В Бресте на круглом столе обсудили будущее регулярных автоперевозок пассажиров внутри Беларуси с участием представителей Министерства транспорта и коммуникаций, операторов из Минска и регионов страны, а также общественных организаций. На этой встрече замглавы Минтранса Сергей Дубина заметил, что среди важных для госоргана тем — не создавать ажиотаж на остановках. А он возникает, например, в Минске при посадке на маршрутки в пригород, города-спутники, соседние и не только районы.

На это, к слову, обращал внимание президент Беларуси Александр Лукашенко, раскритиковав очереди и потребовал заменить маршрутки в Беларуси другим общественным транспортом. Это было сделано за неделю — вот что известно про новые пригородные автобусы в Минске, которые пустили вместо маршруток после критики главы республики.

Потому среди важных вопросов для Минтранса, сказал Сергей Дубина, — совершенствование вопросов организации перевозок. При этом заменять повсюду маршрутки общественным транспортом от государственных автопарков в Беларуси не будут. Но задействуют по максимуму более вместительный и комфортный транспорт. Потому на ряду маршрутов вместо автобусов категории М2 (это маршрутки массой до 5 тонн) пойдет транспорт категории М3 (весом свыше 5 тонн с большим числом посадочных мест). Это поможет единовременно прибыть на место назначения большему числу пассажиров.

Замминистра транспорта и коммуникаций напомнил, что каждый год подвижного состава общественного транспорта должны обновлять в пределах не менее 10%. И напомнил, что по решению Совета министров в Минской области добавится 15 единиц после совещания у президента.

«В рамках этого обновления мы преимущественно покупаем М3. Первая задача, которая сейчас обсуждается, — на длинные расстояния заменить маршрутки подвижным составом М3. Это более комфортный, надежный, безопасный вид транспорта», — отметил Сергей Дубина.

Для регионов такая задача стоит на перспективу до 2030 года. Параллельно, говорят в Минтрансе, должна пройти и постепенная оптимизация междугородной маршрутной сети. А заказчикам и операторам, пишет издание, рекомендовано при конкурсах на проведение поездок в регулярном сообщении «допускать к участию в основном автобусы категории М3».

Тем временем власти назвали причины разводов белорусов, которые прожили в браке по полвека: «Боюсь, чтобы дети не похоронили нас рядом».

А Минсвязи Беларуси заявило, что некоторые стеклопакеты снижают качество мобильной связи до 1000 раз.

