В Заречном в Пензенской области благоустроили сквер имени В. В. Демакова

Работы над проектом «Каждый атом важен» завершили в сквере имени В. В. Демакова в городе Заречном в Пензенской области. Их выполняли в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения.
Этот проект стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В сквере создали новые аллеи для прогулок, установили современные системы освещения, оборудовали мини-сцену для проведения мероприятий. Для комфортного отдыха горожан установили удобные скамейки, а также обустроили новые пешеходные дорожки.
Особое внимание уделено маленьким жителям Заречного — в сквере появились современные и безопасные игровые комплексы. Входная группа теперь украшена названием проекта «Каждый атом важен». Уникальность нового общественного пространства подчеркивают необычные арт-объекты в виде символов города.
«Обновленный сквер стал не только местом для прогулок, но и центром притяжения для жителей и гостей города. Здесь реализовали самые смелые идеи, появились зоны для общественных мероприятий, установлены интересные игровые комплексы для детей», — отметил начальник управления благоустройства министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Евгений Михалев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.