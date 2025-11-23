В Заречном в Пензенской области благоустроили сквер имени В. В. Демакова

«Обновленный сквер стал не только местом для прогулок, но и центром притяжения для жителей и гостей города. Здесь реализовали самые смелые идеи, появились зоны для общественных мероприятий, установлены интересные игровые комплексы для детей», — отметил начальник управления благоустройства министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Евгений Михалев.