Минтранс анонсировал скоростные автобусные маршруты по Беларуси

Заместитель министра транспорта и коммуникаций Сергей Дубина сказал, что в Беларуси должны появиться скоростные автобусные маршруты. Об этом пишет издание «Рэспубліка».
«Должны быть скоростные маршруты, — сказал замглавы Минтранса. — Если пассажир хочет ехать до конечной станции, он садится в скоростной маршрут. Если есть потребность проехать одну-две остановки и выйти — пожалуйста, и такой транспорт должен быть на линии. Потребность пассажира должна быть удовлетворена».
Также Минтранс Беларуси сказал, заменят ли полностью междугородние маршрутки на автобусы. Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко недавно раскритиковал очереди и потребовал заменить маршрутки в Беларуси другим общественным транспортом — более вместительным. Это было сделано за неделю — вот что известно про новые пригородные автобусы в Минске.
