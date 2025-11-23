Ричмонд
Минтранс анонсировал скоростные автобусные маршруты по Беларуси

Минтранс сказал, что в Беларуси должны появиться скоростные автобусные маршруты.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель министра транспорта и коммуникаций Сергей Дубина сказал, что в Беларуси должны появиться скоростные автобусные маршруты. Об этом пишет издание «Рэспубліка».

«Должны быть скоростные маршруты, — сказал замглавы Минтранса. — Если пассажир хочет ехать до конечной станции, он садится в скоростной маршрут. Если есть потребность проехать одну-две остановки и выйти — пожалуйста, и такой транспорт должен быть на линии. Потребность пассажира должна быть удовлетворена».

Также Минтранс Беларуси сказал, заменят ли полностью междугородние маршрутки на автобусы. Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко недавно раскритиковал очереди и потребовал заменить маршрутки в Беларуси другим общественным транспортом — более вместительным. Это было сделано за неделю — вот что известно про новые пригородные автобусы в Минске.

Тем временем власти назвали причины разводов белорусов, которые прожили в браке по полвека: «Боюсь, чтобы дети не похоронили нас рядом».

А Минсвязи Беларуси заявило, что некоторые стеклопакеты снижают качество мобильной связи до 1000 раз.

