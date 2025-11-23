Школьники Ростова-на-Дону встретились с олимпийским чемпионом

Профориентационное мероприятие «Урок от лидера» организовали для школьников Ростова-на-Дону на площадке исторического парка «Россия — моя история» в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Урок провел российский лыжник, олимпийский чемпион Александр Легков, сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
Спортсмен не только рассказал о своем профессиональном пути, преодолении трудностей и достижении целей, но и привез свою золотую олимпийскую медаль, чтобы продемонстрировать ее школьникам.
Учащиеся с большим интересом задавали вопросы чемпиону о тонкостях спортивной карьеры, выборе профессии и жизненном опыте.
Отметим, организаторами мероприятия выступили Министерство образования Ростовской области, Фонд гуманитарных проектов, Общество «Знание» и исторический парк «Россия — моя история».
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.