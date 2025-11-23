Российским водителям напомнили, какие нововведения ждут их с 1 декабря

Российским водителям с 1 декабря придется столкнуться с целым рядом нововведений. О них в воскресенье, 23 ноября, подробно рассказали эксперты Autonews.ru.
Так, с первого зимнего месяца эксплуатация автомобиля без зимней резины станет нарушением. В таких случаях водителям придется заплатить штраф в размере 500 рублей.
Кроме того, уже 1 декабря в стране начнет работать новая методика расчета утилизационного сбора для импортных легковых автомобилей.
Нововведения в особенности затронут машины с двигателями более 160 лошадиных сил — покупатели таких автомобилей попадут под высокий коммерческий тариф.
Также 1 декабря — последний день, когда физлица могут оплатить транспортный налог за 2024 год. ФНС сама считает сумму и отправляет уведомление — по почте или в личный кабинет на «Госуслугах».
Некоторым автомобилистам также придется заменить удостоверения. Теперь все документы, срок которых истек, должны быть обновлены до конца декабря, уточнили в издании.
До этого депутат Госдумы Павел Федяев рассказал, что шины не по сезону могут быть признаны отягчающим обстоятельством при ДТП, так как влияют на управляемость машины.
