В Омске автобус поехал с зажатым в дверях пассажиром

23 ноября в паблике «Омичи читают» горожане сообщили о том, что водитель автобуса создал опасную ситуацию на остановке «Сибзавод». Шофер начал движение, когда в дверях застрял один из пассажиров.
«Автобус маршрута 109 не убедился в отсутствии людей в дверном проеме и закрыл двери, прищемив человека», — рассказали очевидцы происшествия.
По словам свидетелей, пассажиры были вынуждены стучать по корпусу машины, чтобы привлечь внимание неаккуратного водителя.
«Его остановило только то, что начали пинать по борту. Зачем тогда вообще нужны зеркала заднего вида и по бокам автобуса, если он в них вот вообще даже и не думал смотреть?», — возмутились омичи.
Они добавили, что пострадавший получил помощь на месте инцидента. Подробности ЧП уточняются.
