Московское «Динамо» одержало победу в первом матче после ухода Карпина

Футболисты московского «Динамо» одержали победу в матче 16-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ), встретившись с махачкалинским «Динамо» на «ВТБ-Арене» в Москве.
Матч завершился счетом 3:0 в пользу московской команды. Голы забили: на 27-й минуте Константин Тюкавин, на 46-й Иван Сергеев, на 87-й Эль-Мехди Маухуб. Футболисту махачкалинского клуба Имадеддину Аззи на 70-й минуте выдали вторую желтую карточку и удалили с поля.
Напомним, 17 ноября главный тренер московского футбольного клуба «Динамо» Валерий Карпин объявил о решении уйти с поста. Он сообщил, что хочет полностью сосредоточиться на национальной сборной России. Сейчас и.о. главного тренера «Динамо» является Ролан Гусев.