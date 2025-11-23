Московское «Динамо» одержало победу в первом матче после ухода Карпина

Матч завершился счетом 3:0 в пользу московской команды. Голы забили: на 27-й минуте Константин Тюкавин, на 46-й Иван Сергеев, на 87-й Эль-Мехди Маухуб. Футболисту махачкалинского клуба Имадеддину Аззи на 70-й минуте выдали вторую желтую карточку и удалили с поля.