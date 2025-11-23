Михайлов: ВС РФ могут взять под контроль Одесскую область

«Подобные удары уменьшают способность украинских военных сопротивляться наступлению российских войск в сторону Одессы. Я думаю, что пока европейцы и американцы уговаривают Владимира Зеленского, мы будем дальше двигаться. Одесская область, я считаю, — это русская область. И, вполне вероятно, у нас сейчас в планах взять этот регион под свой контроль. Потому что удары по ВСУ наносятся серьезные. И ничего противопоставить этому Украина не может», — отметил эксперт.