Михайлов: ВС РФ могут взять под контроль Одесскую область

Военный эксперт раскрыл, почему наносят удары по позициям ЗРК в Одесской области.

Источник: Аргументы и факты

Удары по позициям зенитно-ракетного комплекса ВСУ в Одесской области могут быть предпосылкой в направлении освобождения всего региона от украинских военных, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт Евгений Михайлов.

Напомним, пророссийское подполье ранее сообщило об ударах ВС РФ по танковому полигону и позициям ЗРК в Одесской области.

Других подробностей произошедшего координатор николаевского подполья Сергей Лебедев не привел.

«Подобные удары уменьшают способность украинских военных сопротивляться наступлению российских войск в сторону Одессы. Я думаю, что пока европейцы и американцы уговаривают Владимира Зеленского, мы будем дальше двигаться. Одесская область, я считаю, — это русская область. И, вполне вероятно, у нас сейчас в планах взять этот регион под свой контроль. Потому что удары по ВСУ наносятся серьезные. И ничего противопоставить этому Украина не может», — отметил эксперт.

Ранее Михайлов сообщил, что удары по позициям зенитно-ракетных комплексов ВСУ в Одесской области снижают способность украинской армии к сопротивлению.