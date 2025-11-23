Удары по позициям зенитно-ракетного комплекса ВСУ в Одесской области могут быть предпосылкой в направлении освобождения всего региона от украинских военных, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт Евгений Михайлов.
Напомним, пророссийское подполье ранее сообщило об ударах ВС РФ по танковому полигону и позициям ЗРК в Одесской области.
Других подробностей произошедшего координатор николаевского подполья Сергей Лебедев не привел.
«Подобные удары уменьшают способность украинских военных сопротивляться наступлению российских войск в сторону Одессы. Я думаю, что пока европейцы и американцы уговаривают Владимира Зеленского, мы будем дальше двигаться. Одесская область, я считаю, — это русская область. И, вполне вероятно, у нас сейчас в планах взять этот регион под свой контроль. Потому что удары по ВСУ наносятся серьезные. И ничего противопоставить этому Украина не может», — отметил эксперт.
