Государство вправе требовать прорывных разработок. Эксперт о роли ученых в развитии страны

Научно-технический прогресс, наступление четвертой промышленной революции неизбежно повлекли за собой многократное усиление роли академической, вузовской, отраслевой науки и вклада научной общественности в социально-экономическое развитие общества. Беларусь не является исключением. Сегодня для конкурентоспособности в мировом пространстве необходима разработка серьезных инновационных проектов и практическое интегрирование их в реальный сектор экономики. Этим вопросам и было посвящено состоявшееся 21 ноября совещание главы государства с научной общественностью, руководителями наиболее крупных промышленных предприятий страны, ректорами ведущих учебных заведений. Размышлениями о влиянии этого совещания, которое позволило сверить часы, на дальнейшее развитие научной сферы и деятельность Национальной академии наук Беларуси поделился с корреспондентом БЕЛТА председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Сергей Сивец.
По его словам, нынешнее участие Академии наук в совершенствовании промышленного потенциала страны, реального сектора экономики недостаточно. Так, из 98 инновационных проектов, которые сегодня реализуются, лишь девять относятся к Национальной академии наук, причем только шесть из них фактически завершены достижением конкретного результата. Это крайне низкий показатель участия академических институтов в модернизации, научном перевооружении реального сектора экономики.
«Конечно, такое положение дел не может устраивать. Глава государства акцентировал внимание на болевых точках, связанных с тем, что, как правило, научные исследования не завершаются ни разработкой какого-то опытного образца, ни — самое главное — внедрением опытных, экспериментальных образцов в серийное производство», — обратил внимание член Совета Республики.
Сергей Сивец отметил очень слабую кооперацию академических институтов с промышленным сектором экономики. На это повлиял ряд объективных причин и предпосылок, связанных как с организационной структурой Академии наук, так и омоложением кадров, преемственностью поколений в науке, недостаточной подготовкой диссертационных исследований и защитой в срок докторских и кандидатских диссертаций. Достаточно серьезный комплекс проблем требует системного разрешения. Во время совещания были озвучены точки зрения руководителей Национальной академии наук, Государственного комитета по науке и технологиям, Высшей аттестационной комиссии, заслушано мнение руководителей предприятий, ректоров высших учебных заведений. Болевые точки определены.
«Глава государства в целом поддержал предложения, с которыми выступило руководство Национальной академии наук, поручил правительству более глубоко, подробно их проработать. Еще раз обозначил, что государство всегда готово подставить плечо и помочь ученым в реализации новых идей, инноваций, предложений, инициатив, в продвижении научных проектов, но только когда есть результат», — отметил член Совета Республики.
Так, государство готово финансировать любое инновационное прорывное направление или проект, но с гарантированным получением результата. Разговоры о реализации амбициозных научных идей без практического результата, без практического выхлопа, без пользы для экономики страны и для белорусского общества сегодня неприемлемы. «Исследования ради исследований — не тот алгоритм, который сегодня будет устраивать страну», — уверен Сергей Сивец.
В этой связи глава государства определил, как требуется реформировать научную сферу, и обозначил необходимость обсуждения этих вопросов в ближайшее время на съезде ученых. Предполагается в более широком формате заслушать мнение представителей различного рода академических, отраслевых, вузовских, научно-исследовательских институтов и выработать единую стратегию научно-технического прогресса, которая будет магистральной линией по крайней мере на среднюю, а возможно, и долгосрочную перспективу.
Председатель Постоянной комиссии также указал на значительный научный потенциал, накопленный Национальной академией наук Беларуси. «В свое время наша Академия наук по своим разработкам и кадровому обеспечению была третьей в Советском Союзе после непосредственно союзной Академии наук и Академии наук Украины, — заметил он. — Благодаря усилиям главы государства даже в сложные 1990-е годы этот потенциал не был растрачен. Наоборот, государство подставило плечо Академии наук, сохранило научную базу, научный потенциал и сейчас вправе потребовать от наших ученых соответствующей отдачи и генерации новых, прорывных направлений в тех сферах, где у нас есть серьезная научная школа. Это и оптика, и ядерная физика, и микроэлектроника, материаловедение, медицинские, фармацевтические направления и др.».
Все эти проблемные вопросы, а также пути их разрешения, предложенные на совещании с главой государства, будут предметом обсуждения в более широком формате на съезде ученых, заключил член Совета Республики.
