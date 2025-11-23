Государство вправе требовать прорывных разработок. Эксперт о роли ученых в развитии страны

Председатель Постоянной комиссии также указал на значительный научный потенциал, накопленный Национальной академией наук Беларуси. «В свое время наша Академия наук по своим разработкам и кадровому обеспечению была третьей в Советском Союзе после непосредственно союзной Академии наук и Академии наук Украины, — заметил он. — Благодаря усилиям главы государства даже в сложные 1990-е годы этот потенциал не был растрачен. Наоборот, государство подставило плечо Академии наук, сохранило научную базу, научный потенциал и сейчас вправе потребовать от наших ученых соответствующей отдачи и генерации новых, прорывных направлений в тех сферах, где у нас есть серьезная научная школа. Это и оптика, и ядерная физика, и микроэлектроника, материаловедение, медицинские, фармацевтические направления и др.».