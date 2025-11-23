В Воронежской области проверили ремонт трассы Эртиль — Терновка

«Мы работаем для людей, поэтому всегда внимательно относимся к диалогу с местными жителями, общественными инспекторами. На этом объекте, ремонтируемом в ходе национального проекта “Инфраструктура для жизни”, мы выполнили регенерацию основания дороги и укладку двух слоев асфальтобетона, укрепили обочины и обустроили заездной карман с площадкой для посадки пассажиров общественного транспорта, все в строгом соответствии с заключенным контрактом и сроками выполнения работ по нему», — рассказал директор подрядной организации Александр Сотников.