В Воронежской области проверили ремонт трассы Эртиль — Терновка

Инспекционный выезд на участок автодороги Эртиль — Терновка провели в Эртильском муниципальном районе Воронежской области, сообщили в региональном министерстве дорожной деятельности. Ремонт объекта протяженностью 4,5 км выполнили в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«Мы работаем для людей, поэтому всегда внимательно относимся к диалогу с местными жителями, общественными инспекторами. На этом объекте, ремонтируемом в ходе национального проекта “Инфраструктура для жизни”, мы выполнили регенерацию основания дороги и укладку двух слоев асфальтобетона, укрепили обочины и обустроили заездной карман с площадкой для посадки пассажиров общественного транспорта, все в строгом соответствии с заключенным контрактом и сроками выполнения работ по нему», — рассказал директор подрядной организации Александр Сотников.
Местные жители высоко оценили обновленную дорогу. По словам директора Перво-Эртильской школы Александра Полякова, отремонтированный участок обеспечит безопасность детей. В учреждении обучаются 76 детей, 40 из которых привозят на школьном автобусе из двух поселков.
«Мы, как общественники, регулярно участвуем в инспекционных поездках, и наши замечания слышат и учитывают в Министерстве дорожной деятельности Воронежской области, что позволяет оперативно “расшивать” узкие места. На этом дорожном объекте в Эртильском районе мы видим хороший результат: работа выполнена качественно, в срок, с учетом интересов жителей», — отметил председатель комиссии по дорогам, транспорту, безопасности и противодействию коррупции Общественной палаты региона Александр Лунгу.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.