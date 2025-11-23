Следователи в Уфе добились погашения многомиллионной задолженности по зарплатам

В Уфе возбуждено уголовное дело в отношении директора двух коммерческих организаций, который на протяжении нескольких месяцев полностью не выплачивал заработную плату своим сотрудникам. Общая сумма задолженности перед 179 работниками составила около 7 миллионов рублей. Об этом сообщает Следком Башкирии.