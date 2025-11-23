Следователи в Уфе добились погашения многомиллионной задолженности по зарплатам

В Уфе возбуждено уголовное дело в отношении директора двух коммерческих организаций, который на протяжении нескольких месяцев полностью не выплачивал заработную плату своим сотрудникам. Общая сумма задолженности перед 179 работниками составила около 7 миллионов рублей. Об этом сообщает Следком Башкирии.
Как установило следствие, руководитель предприятий, располагая денежными средствами, умышленно направлял их на иные цели, игнорируя требования трудового законодательства. После безрезультатных обращений в различные инстанции работники вынуждены были обратиться в следственный комитет, где было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ.
Активными действиями следователей удалось побудить его к полному погашению всей задолженности. На данный момент трудовые права всех 179 работников полностью восстановлены.
