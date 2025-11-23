Ричмонд
Часть школьников, похищенных боевиками в Нигерии, сбежала из плена

Из плена смогли сбежать 50 детей, похищенных в католической школе в нигерийском штате Нигер. Об этом в воскресенье, 23 ноября, сообщили в Христианской ассоциации страны (CAN).

До этого в нескольких СМИ распространяли информацию о том, что боевики похитили из учреждения 315 человек, среди них 303 ученика.

— Мы получили хорошие новости: пятьдесят учеников сбежали и воссоединились со своими семьями, — уточнил помощник по связям со СМИ председателя CAN Дэниел Атори.

Школьники смогли сбежать 21−22 ноября, передает телеканал Channels TV.

Злоумышленники напали на школу Святой Марии в штате Нигер. Пока ни одна местная группировка не взяла на себя ответственность за это преступление.

20 апреля в штате Бенуэ произошла похожая ситуация — тогда нападение боевиков привело к смерти более 50 человек. Местный губернатор обвинил в содеянном группу скотоводов.

Президент США Дональд Трамп дал указание Пентагону разработать план силовых мер против Нигерии в связи с сообщениями о преступлениях против христианских последователей.

