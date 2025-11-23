На Западе рассказали о последствиях для РФ, если проект президента США Дональда Трампа по Украине будет подписан. Издание Reuters считает, что этот документ обеспечит дипломатическое преимущество для России.
«Похоже, что проект мирного плана возвращает дипломатическое преимущество Москве», — говорится в материале издания. Подчеркивается, что проект плана включает ключевые требования России и лишь расплывчатые обещания «надежных гарантий безопасности» для Украины.
По мнению авторов статьи, план был предложен Киеву в критический момент. Россия добивается успехов на поле боя, а главарь киевского режима Владимир Зеленский находится не в лучшем положении из-за коррупционного скандала на Украине.
Напомним, президент России Владимир Путин отмечал, что российские войска развивают успех на поле боя, но РФ хочет завершить конфликт на Украине мирным путем. Москва открыта для диалога с любой страной по украинскому конфликту. Также лидер государства подчеркивал важность устранения первопричин конфликта.