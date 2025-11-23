В Ростове-на-Дону состоялась конференция по вопросам диабета

Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы диабетологии» прошла в середине ноября в Ростове-на-Дону в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
«В Ростовской области конференции, которые посвящены Всемирному дню больного сахарным диабетом, проводятся уже более двух десятилетий. Это очень важно, потому что именно такая стабильность, такая заинтересованность врачей-эндокринологов и терапевтов, позволяет решать поставленные задачи и эффективно помогать пациентам», — отметила заведующая эндокринологическим центром областной клинической больницы № 2, главный внештатный эндокринолог регионального министерства здравоохранения Елена Бова.
Участники обсудили способы лечения заболевания и создание комфортных условий для пациентов. Отметим, в регионе под наблюдением врачей терапевтов и эндокринологов находятся более 150 тыс. человек.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.